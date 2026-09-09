Journées du Patrimoine 2026 au Musée Estrine, Musée Estrine, Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Journées du Patrimoine 2026 au Musée Estrine 19 et 20 septembre Musée Estrine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Horaires d’ouverture du musée : 10h-18h

Programme JEP

Le 19 septembre :

11h : visite de 1h de l’exposition « Ce lieu-là » de l’artiste Marine Wallon

14h : visite l’exposition Couleur, matière, texture de 1h

16h : visite thématique sur le thème du cubisme de Juliette Roche et Albert Gleizes de 30 minutes

Le 20 septembre :

12h : visite de 1h de l’exposition « Ce lieu-là » de l’artiste Marine Wallon

14h : visite de l’exposition Couleur, matière, texture de 1h

16h : visite thématique sur le portrait de 30min

Une médiatrice se tiendra dans les salles pour répondre à vos questions.

Aucune réservation n’est nécessaire pour participer aux visites.

L’entrée et les visites sont gratuites tout le week-end.

Musée Estrine 8 Rue Lucien Estrine, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490923472 http://musee-estrine.fr La collection est dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles. Elle s’articule autour des deux grandes figures qui ont marqué la vie saint-rémoise : Albert Gleizes dont le musée conserve plus d’une trentaine d’œuvres et Vincent van Gogh auquel le Musée dédie un centre d’Interprétation. Les grands peintres provençaux et plus particulièrement ceux du territoire du pays d’armes sont mis à l’honneur. Le Musée conserve la plus grande collection d’André Marchand (environ 130 œuvres) ainsi qu’un trentaine d’œuvres d’Édouard Pignon. Sont aussi représentés les grands artistes «oubliés» ou méconnus de la peinture française avec une curiosité particulière pour les artistes figuratifs et engagés politiquement autour des salons de la jeune peinture (..) et les artistes du territoire qui illustrent aussi le sujet paysage.

Horaires d’ouverture du musée : 10h-18h

©musée Estrine Fabrice Lepeltier