JOURNEES DU PATRIMOINE A CLERMONT-DESSOUS Clermont-Dessous
samedi 19 septembre 2026 · Clermont-Dessous
Informations pratiques
Clermont-Dessous
JOURNEES DU PATRIMOINE A CLERMONT-DESSOUS
LE BOURG Clermont-Dessous Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Club des 5 Villages vous invite à un week-end d’art et d’histoire au cœur de notre village médiéval.
Au programme de cette édition 2026
?? Samedi 19 septembre à partir de 10 h peintres et dessinateurs, sous la houlette de Christian COUTEAU, investiront les ruelles pour croquer le village.
?? Dimanche 20 septembre à 10 h visite guidée du village avec Marie-Claude, Raconteur de Pays. Entre histoire et anecdotes, vous profiterez d’une promenade culturelle passionnante. Sur réservation 06.22.29.22.02.
?? Dimanche 20 septembre à 15 h conférence d’Alain Paraillous. À l’occasion du 150? anniversaire de sa disparition George Sand, une romancière à la vie libre et aux liens forts avec la Gascogne
?? Tous les détails et horaires sur l’affiche. .
LE BOURG Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 05 16 59 club5villages@gmail.com
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English : JOURNEES DU PATRIMOINE A CLERMONT-DESSOUS
L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A CLERMONT-DESSOUS Clermont-Dessous a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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