Journées du patrimoine à Givry Givry
samedi 19 septembre 2026 · Givry
Informations pratiques
Givry
Journées du patrimoine à Givry
Halle ronde Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Ces deux journées s’inscrivent dans les Journées Européennes du Patrimoine qui, en 2026, seront consacrées au patrimoine en péril.
Jean-Claude Dufourd propose une visite des hauts et des Oh ! de Givry, au départ de la Halle ronde, c’est la visite de trois monuments emblématiques la Halle ronde, l’ Hôtel de ville et l’église Saint Pierre et Saint Paul. Si ces monuments ne sont pas dans une situation d’extrême péril, les verbes raviver, résister, réimaginer s’appliquent aussi à eux avec une acuité toute particulière.
La visite se terminera par une dégustation à l’Office de tourisme. .
Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
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English : Journées du patrimoine à Givry
L’événement Journées du patrimoine à Givry Givry a été mis à jour le 2026-08-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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