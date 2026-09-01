Informations pratiques

Guiche

Journées du patrimoine A la découverte du port

Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visites guidées à 15h et 16h.

Depuis le port de Guiche, cette visite guidée conduit les visiteurs jusqu’au château médiéval, en traversant la Bourgade. Au fil du parcours, découvrez le rôle de la Bidouze, l’importance des activités portuaires et l’histoire de cette ancienne place forte, dont le château demeure l’un des principaux témoins.

Rdv au Port de Guiche. Visites sans réservation. .

Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 info@guiche-auchterhouse.eu

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English : Journées du patrimoine A la découverte du port

L’événement Journées du patrimoine A la découverte du port Guiche a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque