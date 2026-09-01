Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Balade nocturne Maison de la Réserve Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Balade nocturne

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À la nuit tombée, laissez-vous guider dans une aventure fascinante au cœur de la forêt ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas à Rochechouart vous invite à une balade nocturne pour découvrir un monde mystérieux et insoupçonné. Au fil du chemin, ouvrez grand les yeux et les oreilles pour observer, écouter et mieux comprendre les espèces qui s’animent lorsque le soleil disparaît. Une expérience immersive, idéale pour petits et grands curieux de nature et de biodiversité. Prêts à vivre la forêt autrement ? Informations et réservations auprès de la Maison de la Réserve. Places limitées. .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

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English : Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Balade nocturne

L’événement Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Balade nocturne Rochechouart a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin