Journées du Patrimoine, à l’Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde Eymoutiers

Journées du Patrimoine, à l’Espace Paul Rebeyrolle

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte du fonds permanent et de l’exposition temporaire. Entrée gratuite toute la journée et visites commentées gratuites à 14h30. .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

English : Journées du Patrimoine, à l’Espace Paul Rebeyrolle

