Journées du Patrimoine, à l’Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde Eymoutiers samedi 19 septembre 2026.
2026-09-19 2026-09-20
Découverte du fonds permanent et de l’exposition temporaire. Entrée gratuite toute la journée et visites commentées gratuites à 14h30. .
Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
