Journées du Patrimoine à Sainte-Maxime. Le Provençal : une langue à préserver, transmettre et faire vivre., La Tour Carrée, Sainte-Maxime

Informations pratiques

Journées du Patrimoine à Sainte-Maxime. Le Provençal : une langue à préserver, transmettre et faire vivre. 19 et 20 septembre La Tour Carrée Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

TOUR CARRÉE.

Visites gratuites, réservation conseillée (groupes de 12 par session) : 04 94 79 42 05

Durée 45 mn.

Samedi 19 : 9h / 10 h / 14 h / 15 h /16 h – Dimanche 20 : 9 h / 10 h / 11 h / 14 h / 15 h / 16 h

Venez découvrir la plus ancienne batisse de Sainte-Maxime et toutes les histoires et traditions qu’elle conserve depuis des siècles. Aux côtés des agents du patrimoine de la Ville et des associations de maintenance des traditions (Lei Magnoti, Escolo dei Sambro, Bravadeurs), ce voyage dans le temps se fera avec un accent chantant, un peu de musique et des secrets révélés en langue nostre.

SIGNATURE DE LA CHARTE CIÉUTA MISTRALENCO*.

Samedi 19 septembre à 11 h, Tour Carrée.

À travers la signature de cette charte, la ville de Sainte-Maxime s’engage à préserver, valoriser et transmettre l’héritage culturel et linguistique provençal, en faisant vivre la langue, les traditions et les valeurs portées par Frédéric Mistral. En présence de Paulin Reynard, Capoulié du Félibrige et Sabine Mistral, Syndic de la maintenance de Provence du Félibrige.

Aubades par la clique, danses traditionnelles par Lei Magnoti, verre de l’amitié.

* Cité mistralienne.

La Tour Carrée La Tour Carrée 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 79 42 07 https://www.sainte-maxime.com La Tour Carrée, monument du XVIème siècle, ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle.

Sur le thème de « L’influence de la mer à Sainte-Maxime », Patrick Niel, chargé du patrimoine, Christian Persello, Thibaud de Germond, pêcheurs et les membres de l’association Lei Magnoti, proposent une visite commentée de cet édifice classé Monument Historique depuis 1977.

La grande histoire s’amende des petites histoires, notre patrimoine maritime culturel se raconte de l’époque romaine à aujourd’hui, des grands évènements à la volonté résolue de maintenir les traditions vivantes. Un cheminement sur les sentiers de la mémoire d’une génération à l’autre dans un site unique. Inscription obligatoire – Sessions de 10 personnes

visites à 9h30 – 11h – 14h – 15h30 et 17h

Située en centre ville ancien –

Carte des parkings gratuits et payants – tarifs

https://www.sainte-maxime.com

La Tour Carrée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

TOUR CARRÉE.

©Ville de Sainte-Maxime / M.L Charrier