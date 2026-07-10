Journées du Patrimoine Abbés… Cédaire ! Salle capitulaire de l’abbaye Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Journées du Patrimoine Abbés… Cédaire !

Salle capitulaire de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Anecdotes croustillantes pour découvrir la vie des abbés qui ont dirigé l’abbaye de Saint-Georges

À travers des anecdotes croustillantes, découvrez la vie des abbés qui ont dirigé l’abbaye de Saint-Georges amateur de tulipes, poète du dimanche, fils d’un musicien célèbre, évêque bagarreur, homme de cour surendetté, religieux procédurier… les abbés n’étaient pas toujours de saints patrons ! .

Salle capitulaire de l’abbaye 3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Fascinating anecdotes that offer a glimpse into the lives of the abbots who led Saint-Georges Abbey

L’événement Journées du Patrimoine Abbés… Cédaire ! Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages