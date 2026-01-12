Journées du Patrimoine au Château Meung-sur-Loire

Journées du Patrimoine au Château

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

Les Journées du Patrimoine au Château de Meung-sur-Loire!

Les 19 et 20 septembre, célébrez le patrimoine en visitant le château de Meung-sur-Loire, la résidence officielle des évêques d’Orléans ! Un véritable voyage dans l’Histoire vous attend !

Pour l’occasion, des visites guidées sans réservation seront proposées aux visiteurs.

Tarif réduit pour tous en venant visiter le château et en vous acquittant de ce droit d’entrée, vous contribuez aussi à sa sauvegarde ! 9.5 .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

Heritage Days at Château de Meung-sur-Loire!

