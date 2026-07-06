Journées du patrimoine au fonds patrimonial Heure Joyeuse Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Le fonds patrimonial Heure Joyeuse conserve une collection de 3000

livres pour enfants photo-illustrés. Exposée en 2012 à la galerie des

bibliothèques, elle sera de nouveau valorisée en 2027 à la médiathèque

Françoise Sagan, dans une exposition consacrée aux imagiers

photographiques.

Le temps d’un week-end, deux sélections sont à découvrir en continu, samedi et dimanche :

– à l’hôtel de Ville de Paris en salon Laurens, au côté des autres bibliothèques patrimoniales et spécialisées. La sélection opérée s’intéresse à la notion de cadrage, avec un

panorama international. Elle témoigne de la vivacité du recours au

médium photographique comme enjeu d’éducation du regard porté sur le

monde, qu’il s’agisse de la reconnaissance des formes, du flou, chez des

photographes de renom comme Sarah Moon, Bogdan Konopka ou Gérard

Rondeau (Agence Vu’).

-à la médiathèque Françoise Sagan, le samedi et le dimanche de 13h à 18h, les bibliothécaires présenteront en continu quelques autres pépites tirées du fonds de photolivres jeunesse, en édition courante, ancienne, ou en livres d’artiste.

Si les portes du fonds patrimonial sont ouvertes tout au long de l’année aux chercheurs comme aux curieux et aux enfants, cette année à l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir quelques pépites de notre fonds de photolivres jeunesse, dans le cadre du bicentenaire de la photographie

Le dimanche 20 septembre 2026

de 13h00 à 18h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T13:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T13:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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