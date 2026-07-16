Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Beurnier-Rossel ouvre ses portes pour un week-end de découvertes autour de ses collections permanentes et de son exposition temporaire.

– Visite libre des collections permanentes

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Réservation en ligne

– Exposition temporaire Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs

Profitez des derniers jours de cette exposition consacrée à la place des motifs végétaux dans les arts décoratifs. À travers des objets du quotidien tels que des cafetières, boîtes à musique ou papiers peints, découvrez comment les fleurs et les végétaux ont inspiré les productions industrielles du Pays de Montbéliard et de la région entre 1900 et 1950.

– Visites commentées par Sylvie Biron, responsable des publics le samedi à 14h et dimanche à 11h

Durée 1 heure

– Atelier Esquisse florale

Petits et grands sont invités à réaliser leur propre dessin botanique en s’inspirant des fleurs présentées dans l’exposition Samedi de 15h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h

À partir de 5 ans

Sans réservation

Atelier animé par Sylvie Biron, responsable des publics.

– Médiation flash La Lecture de la Bible, les dessous d’une icône

Découvrez l’une des œuvres majeures du musée La Lecture de la Bible de Georges Bretegnier. Cette courte présentation permet de mieux comprendre l’histoire, les symboles et l’importance de cette peinture emblématique du patrimoine montbéliardais. .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

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English : Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel

L’événement Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD