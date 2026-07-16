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AGENDA · Montbéliard

Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard

samedi 19 septembre 2026 · Place Saint-Martin · Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Saint-Martin
Adresse
Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Beurnier-Rossel ouvre ses portes pour un week-end de découvertes autour de ses collections permanentes et de son exposition temporaire.

– Visite libre des collections permanentes
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Réservation en ligne

– Exposition temporaire Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs
Profitez des derniers jours de cette exposition consacrée à la place des motifs végétaux dans les arts décoratifs. À travers des objets du quotidien tels que des cafetières, boîtes à musique ou papiers peints, découvrez comment les fleurs et les végétaux ont inspiré les productions industrielles du Pays de Montbéliard et de la région entre 1900 et 1950.

– Visites commentées par Sylvie Biron, responsable des publics le samedi à 14h et dimanche à 11h
Durée 1 heure

– Atelier Esquisse florale

Petits et grands sont invités à réaliser leur propre dessin botanique en s’inspirant des fleurs présentées dans l’exposition Samedi de 15h30 à 18h et dimanche de 14h à 18h
À partir de 5 ans
Sans réservation
Atelier animé par Sylvie Biron, responsable des publics.

– Médiation flash La Lecture de la Bible, les dessous d’une icône
Découvrez l’une des œuvres majeures du musée La Lecture de la Bible de Georges Bretegnier. Cette courte présentation permet de mieux comprendre l’histoire, les symboles et l’importance de cette peinture emblématique du patrimoine montbéliardais.   .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57  musees@montbeliard.fr

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English : Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel

L’événement Journées du patrimoine au Musée Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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