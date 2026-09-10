Journées du Patrimoine au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Journées du Patrimoine au musée de Tessé
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du Patrimoine
Le musée de Tessé participe à la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre. L’occasion de profiter d’animations gratuites durant tout le week-end !
Cette année, un artiste local est mis à l’honneur. Découvrez l’exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque autour d’un café, en version patois sarthois, ou encore en profitant d’une performance dansée. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
European Heritage Days
L’événement Journées du Patrimoine au musée de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72
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