Journées du Patrimoine au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Journées du Patrimoine au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine

Le musée de Tessé participe à la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre. L’occasion de profiter d’animations gratuites durant tout le week-end !

Cette année, un artiste local est mis à l’honneur. Découvrez l’exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque autour d’un café, en version patois sarthois, ou encore en profitant d’une performance dansée. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

European Heritage Days

L’événement Journées du Patrimoine au musée de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72