Journées du Patrimoine au Musée du Niel, Musée du Niel, Hyères

Informations pratiques

Journées du Patrimoine au Musée du Niel 19 et 20 septembre Musée du Niel Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion de ces journées consacrées au patrimoine national, le Musée du Niel ouvrira ses portes gratuitement à tous ceux qui souhaitent découvrir une architecture caractéristique des années soixante, signée de l’architecte toulonnais Jacques Chapon. Deux rencontres complémentaires sur réservation sont proposées pour éclairer ces journées : le samedi, une visite commentée du site par l’architecte Jean-Marie Pouliquen de l’agence Vialla-Pouliquen et le dimanche, Peintres et architectes de la couleur, une visite thématique de l’exposition en cours, A la librairie du musée, une sélection de titres est proposée pour célébrer le patrimoine architectural varois.

Réservation en ligne indispensable.

Musée du Niel Port du niel 83400 Hyères Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 91 74 22 https://www.museeduniel.com/ https://www.instagram.com/museeduniel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.seetickets.fr/index-css5-museeduniel-pg1.html »}] Dédié à la peinture du XXe siècle, le Musée du Niel est un lieu exclusif où l’art s’appréhende dans un espace intérieur intimiste au cœur d’un écrin naturel exceptionnel.

Au Port du Niel, sur la presqu’île de Giens à Hyères (Var), le Musée du Niel s’est établi en 2023 dans une villa des années 60 entièrement réhabilitée et dont les terrasses et le jardin paysagé dominent la mer. Parking public gratuit 140 places sous le village de Giens, ou Bus N°67 depuis Hyères centre jusqu’au village de Giens puis 15min à pied

A l’occasion de ces journées consacrées au patrimoine national, le Musée du Niel ouvrira ses portes gratuitement

©musée du niel 2026