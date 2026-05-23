Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

Journées du Patrimoine Balade découverte en toue cabanée avec L’Ecole Buissonnière

Quain Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 18:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Embarquez à bord d’une toue cabanée et naviguez au cœur d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco

Embarquez à bord d’une toue cabanée au ponton de Chalonnes sur Loire et naviguez au cœur d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Appréciez ce point de vue en immersion dans la nature, écoutez, observez le vivant qui vous entoure et laissez-vous porter au fil de l’eau entre les îles, les ponts et les bords de Loire. Place à la détente, aux émotions et à la contemplation. Échangez avec des pilotes passionnés sur l’histoire de la marine de Loire, la faune, la flore et le patrimoine local, lors d’une excursion sous les lumières ligériennes.

Départ assuré à partir de 6 passagers minimum et 12 passagers max. .

Quain Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 36 53 86 untourenloire@gmail.com

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English :

Climb aboard a traditional barge and sail through the heart of a UNESCO World Heritage Site

L’événement Journées du Patrimoine Balade découverte en toue cabanée avec L’Ecole Buissonnière Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages