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Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Salle Maurice Cauvin Bourganeuf

samedi 19 septembre 2026 · Salle Maurice Cauvin · Bourganeuf

Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Salle Maurice Cauvin Bourganeuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle Maurice Cauvin
Adresse
5 Rue du Champ de Mars
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif

Bourganeuf

Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et…

Salle Maurice Cauvin 5 Rue du Champ de Mars Bourganeuf Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez à la découverte de Bourganeuf et de son histoire à travers les métiers qui ont façonné la ville. Une séance vivante mêlant photographies projetées, commentaires historiques de l’Office de tourisme et lectures poétiques et vivantes par les lectrices de Partage de Lecture(s). Porcelaine, tapisserie, taille du diamant, électrification, gare, manufactures… autant de témoignages d’un patrimoine riche, parfois méconnu et aujourd’hui à préserver.   .

Salle Maurice Cauvin 5 Rue du Champ de Mars Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 

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English : Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et…

L’événement Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Bourganeuf a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme

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