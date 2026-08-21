Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Salle Maurice Cauvin Bourganeuf
samedi 19 septembre 2026 · Salle Maurice Cauvin · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et…
Salle Maurice Cauvin 5 Rue du Champ de Mars Bourganeuf Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de Bourganeuf et de son histoire à travers les métiers qui ont façonné la ville. Une séance vivante mêlant photographies projetées, commentaires historiques de l’Office de tourisme et lectures poétiques et vivantes par les lectrices de Partage de Lecture(s). Porcelaine, tapisserie, taille du diamant, électrification, gare, manufactures… autant de témoignages d’un patrimoine riche, parfois méconnu et aujourd’hui à préserver. .
Salle Maurice Cauvin 5 Rue du Champ de Mars Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20
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English : Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et…
L’événement Journées du patrimoine Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers et… Bourganeuf a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme
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