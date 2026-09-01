Journées du patrimoine Centre Schweitzer Kaysersberg Vignoble
samedi 19 septembre 2026 · Kaysersberg Vignoble
Informations pratiques
Kaysersberg Vignoble
Journées du patrimoine Centre Schweitzer
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le temps d’un weekend venez découvrir ou redécouvrir la vie fascinante d’Albert Schweitzer. Profitez également des jeux géants, dessins et bricolages.
Venez découvrir le parcours de vie d’Albert Schweitzer, pasteur, philosophe et médecin humanitaire, Prix Nobel de la Paix 1952.
Rendez-vous introspectifs et découvrez comment sa pensée reste actuelle dans le monde dans lequel nous vivons.
Profitez en famille de jeux géants de la médiathèque dans le Parc Albert Schweitzer, à votre libre disposition.
Et pourquoi pas d’une pause dessins, jeux de société ou coloriages ? 0 .
126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 contact@centreschweitzer.org
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English :
Spend a weekend discovering—or rediscovering—the fascinating life of Albert Schweitzer. You can also enjoy giant games, drawing, and arts and crafts.
L’événement Journées du patrimoine Centre Schweitzer Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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