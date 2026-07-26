Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Journées du patrimoine Château de Fesles

Fesles Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du Château de Fesles

Découvrez l’histoire de cette propriété emblématique de l’Anjou, reconnue pour la qualité de ses vins et de ses Bonnezeaux. La visite du Château décrit la vie de la propriété de la vigne à la bouteille, des vignes, de la cuverie et du chai à barriques. Dégustation des cuvées en agriculture biologique.

Visites avec dégustation (30 minutes) à 11h00, 14h00 et 16h00 .

Fesles Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 35 contact@fesles.fr

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English :

Tour of Fesles Castle

L’événement Journées du patrimoine Château de Fesles Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages