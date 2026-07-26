Journées du Patrimoine Château du Pineau Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Journées du Patrimoine Château du Pineau

Chemin Du Château Du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite du Château du Pineau

Visite guidée du château, de la chapelle et des communs par les propriétaires. Balade libre sur les chemins couvrant les 27 hectares du domaine (parc & bois). .

Chemin Du Château Du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.com

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English :

Tour of the Château du Pineau

L’événement Journées du Patrimoine Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages