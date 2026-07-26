Journées du Patrimoine Château du Pineau Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon
samedi 19 septembre 2026 · Chemin Du Château Du Pineau · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Journées du Patrimoine Château du Pineau
Chemin Du Château Du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite du Château du Pineau
Visite guidée du château, de la chapelle et des communs par les propriétaires. Balade libre sur les chemins couvrant les 27 hectares du domaine (parc & bois). .
Chemin Du Château Du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.com
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English :
Tour of the Château du Pineau
L’événement Journées du Patrimoine Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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