Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
samedi 19 septembre 2026 · Château de Maison-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis
Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture du jardin potager et de l’atelier botanique de 10h30 à 18h.
Exposition / vente de Delphine D. Garcia (peintre, graveur et enseignante) sur le thème des Promenades Botaniques .
Visites commentées du jardin potager à 11h, 13h, 15h et 17h (3€). .
Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr
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English : Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis
L’événement Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CdC Coeur du Perche
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