Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

samedi 19 septembre 2026 · Château de Maison-Maugis · Cour-Maugis sur Huisne

Informations pratiques

Cour-Maugis sur Huisne

Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis

Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture du jardin potager et de l’atelier botanique de 10h30 à 18h.

Exposition / vente de Delphine D. Garcia (peintre, graveur et enseignante) sur le thème des Promenades Botaniques .

Visites commentées du jardin potager à 11h, 13h, 15h et 17h (3€). .

Château de Maison-Maugis 368 Allée des Marronniers Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie bsaalburg@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis

L’événement Journées du Patrimoine Château de Maison-Maugis Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-07-27 par OT CdC Coeur du Perche