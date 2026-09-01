Journées du patrimoine: comprendre la construction de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène
dimanche 20 septembre 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Journées du patrimoine: comprendre la construction de Sainte Sigolène
Place du 8 mai Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Guidé par Daniel BRUN, membre de la société d’Histoire, découvrez l’histoire de l’édification de la cité Sigolénoise.
Lieu de rendez vous place du 8 mai (vers l’office de tourisme).
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Place du 8 mai Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Led by Daniel BRUN, a member of the Historical Society, discover the history of the construction of the town of Sigolène.
Meeting place: Place du 8 Mai (near the tourist office).
L’événement Journées du patrimoine: comprendre la construction de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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