Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Journées du patrimoine: comprendre la construction de Sainte Sigolène

Place du 8 mai Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Guidé par Daniel BRUN, membre de la société d’Histoire, découvrez l’histoire de l’édification de la cité Sigolénoise.

Lieu de rendez vous place du 8 mai (vers l’office de tourisme).

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Place du 8 mai Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Led by Daniel BRUN, a member of the Historical Society, discover the history of the construction of the town of Sigolène.

Meeting place: Place du 8 Mai (near the tourist office).

L’événement Journées du patrimoine: comprendre la construction de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron