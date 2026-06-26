Présentation saison culturelle 2026-2027 Sainte-Sigolène
samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Présentation saison culturelle 2026-2027
Cin’étoiles Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Présentation de la saison culturelle de Sainte-Sigolène, avec un spectacle offert d’Augustin Dorne.
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Cin’étoiles Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 29 82
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English :
Presentation of the cultural season in Sainte-Sigolène, featuring a free performance by Augustin Dorne.
L’événement Présentation saison culturelle 2026-2027 Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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