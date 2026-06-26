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AGENDA · Sainte-Sigolène

Présentation saison culturelle 2026-2027 Sainte-Sigolène

samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Cin'étoiles
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Présentation saison culturelle 2026-2027

Cin’étoiles Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Présentation de la saison culturelle de Sainte-Sigolène, avec un spectacle offert d’Augustin Dorne.
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Cin’étoiles Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 29 82 

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English :

Presentation of the cultural season in Sainte-Sigolène, featuring a free performance by Augustin Dorne.

L’événement Présentation saison culturelle 2026-2027 Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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