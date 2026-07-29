Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Sur les traces de Ludwig van Beethoven

Les Obletières, Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Laissons-nous porter par la Dunières, dans ses gorges sinueuses et sauvages, pour découvrir les oiseaux.

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Les Obletières, Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 marine_schmitt@live.fr

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English :

Let’s let the Dunières carry us along its winding, wild gorges to discover the birds.

L’événement Sur les traces de Ludwig van Beethoven Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron