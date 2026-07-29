Sur les traces de Ludwig van Beethoven Sainte-Sigolène
vendredi 31 juillet 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Sur les traces de Ludwig van Beethoven
Les Obletières, Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Laissons-nous porter par la Dunières, dans ses gorges sinueuses et sauvages, pour découvrir les oiseaux.
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Les Obletières, Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 marine_schmitt@live.fr
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English :
Let’s let the Dunières carry us along its winding, wild gorges to discover the birds.
L’événement Sur les traces de Ludwig van Beethoven Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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