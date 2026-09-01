Marché des producteurs de la terre à l’assiette Sainte-Sigolène
samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Marché des producteurs de la terre à l’assiette
Jardin de la Maison Valour Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Marché des producteurs locaux avec repas mijoté sur place à partir de 12h.
Réservation obligatoire auprès d’Anaïs, la boulangère (sur la place.
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Jardin de la Maison Valour Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12
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English :
Local Farmers’ Market with meals prepared on-site starting at 12 p.m.
Reservations required through Anafs, the baker (on the square).
L’événement Marché des producteurs de la terre à l’assiette Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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