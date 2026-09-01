Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Marché des producteurs de la terre à l’assiette

Jardin de la Maison Valour Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Marché des producteurs locaux avec repas mijoté sur place à partir de 12h.

Réservation obligatoire auprès d’Anaïs, la boulangère (sur la place.

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Jardin de la Maison Valour Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

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English :

Local Farmers’ Market with meals prepared on-site starting at 12 p.m.

Reservations required through Anafs, the baker (on the square).

L’événement Marché des producteurs de la terre à l’assiette Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron