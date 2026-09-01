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AGENDA · Sainte-Sigolène

Journées du patrimoine: visites guidées du musée La Fabrique Musée La Fabrique Sainte-Sigolène

dimanche 20 septembre 2026 · Musée La Fabrique · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée La Fabrique
Adresse
6 rue des Riouses
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Journées du patrimoine: visites guidées du musée La Fabrique

Musée La Fabrique 6 rue des Riouses Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Musée vivant où une équipe d’anciens passementiers et plasturgistes vous font découvrir 400 ans de tissage et 50 ans de plasturgie.
Des visites guidées sont organisée à l’occasion des Journées du Patrimoine.
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Musée La Fabrique 6 rue des Riouses Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17 

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English :

A living museum, where a team of former passementiers and plasturgistes take you through 400 years of weaving and 50 years of plasturgy.
Guided tours are organized on Heritage Days.

L’événement Journées du patrimoine: visites guidées du musée La Fabrique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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