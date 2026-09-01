Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène
vendredi 25 septembre 2026 · Ludothèque Ricochet · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Soirée jeux
Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
La Ludothèque Ricochet organise une soirée jeux gratuite pour ados et adultes (+7 ans).
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70
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English :
The Ricochet Game Library is hosting a free game night for teens and adults (ages 7 and up).
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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