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AGENDA · Sainte-Sigolène

Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène

vendredi 25 septembre 2026 · Ludothèque Ricochet · Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Ludothèque Ricochet
Adresse
14 avenue Marinéo
Ville
43600 Sainte-Sigolène
Département
Haute-Loire
Tarif

Sainte-Sigolène

Soirée jeux

Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :
2026-09-25

La Ludothèque Ricochet organise une soirée jeux gratuite pour ados et adultes (+7 ans).
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70 

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English :

The Ricochet Game Library is hosting a free game night for teens and adults (ages 7 and up).

L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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