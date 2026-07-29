Concert Juniper Road- Franck et Damien médithèque Sainte-Sigolène
samedi 3 octobre 2026 · médithèque · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Concert Juniper Road- Franck et Damien
médithèque 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Franck & Damien est un duo bordelais porté par des harmonies chaleureuses, la slide et le banjo, au service de chansons
sincères et lumineuses.
Leur univers alterne énergie et émotion, entre rythmes entraînants et ballades empreintes de profondeur.
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médithèque 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
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English :
Franck & Damien is a duo from Bordeaux known for their warm harmonies, slide guitar, and banjo, which bring their
heartfelt and uplifting songs to life.
Their sound alternates between energy and emotion, ranging from catchy rhythms to ballads imbued with depth.
L’événement Concert Juniper Road- Franck et Damien Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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