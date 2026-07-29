Concert Juniper Road- Franck et Damien médithèque Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Concert Juniper Road- Franck et Damien

médithèque 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Franck & Damien est un duo bordelais porté par des harmonies chaleureuses, la slide et le banjo, au service de chansons

sincères et lumineuses.

Leur univers alterne énergie et émotion, entre rythmes entraînants et ballades empreintes de profondeur.

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médithèque 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

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English :

Franck & Damien is a duo from Bordeaux known for their warm harmonies, slide guitar, and banjo, which bring their

heartfelt and uplifting songs to life.

Their sound alternates between energy and emotion, ranging from catchy rhythms to ballads imbued with depth.

L’événement Concert Juniper Road- Franck et Damien Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron