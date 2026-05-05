Journées du Patrimoine de Pays au Village de l’an mil Village de l’an mil Melrand
Journées du Patrimoine de Pays au Village de l’an mil Village de l’an mil Melrand vendredi 26 juin 2026.
Melrand
Journées du Patrimoine de Pays au Village de l’an mil
Village de l’an mil Lann Gouh Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 11:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Tours et détours dans le monde médiéval rural.
La visite du site permet de découvrir la vie quotidienne des populations rurales médiévales. Un jardin, des animaux, des reconstitutions… illustrent ce que l’on a pu apprendre grâce à l’étude des vestiges archéologiques exceptionnellement bien conservés que l’on parcourt et au cœur du projet. Lors de ces journées, l’équipe propose des approches détournées de découvrir le site, grâce à des ateliers adaptés, en intérieur et en extérieur, encadrés ou en toute autonomie. Ils s’adressent aux enfants comme aux adultes !
• Dimanche de 13h30 à 16h30 visite guidée. Découverte guidée de la rivière qui serpente en bas du plateau où était installé le village médiéval, lui servant de source d’eau. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème Tours et détours , les activités autour de la rivière seront présentées.
De 11h à 17h. Prix d’entrée au site. .
Village de l’an mil Lann Gouh Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 57 89
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English :
L’événement Journées du Patrimoine de Pays au Village de l’an mil Melrand a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAUD Communauté
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