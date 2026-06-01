Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne TISSAGE LARROUSSE Coarraze
Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne TISSAGE LARROUSSE Coarraze samedi 27 juin 2026.
Coarraze
Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne
TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Visites commentées de l’atelier dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration exposition de tissus. .
TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62 ttptextiles64@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne Coarraze a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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