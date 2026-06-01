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Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne TISSAGE LARROUSSE Coarraze

Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne TISSAGE LARROUSSE Coarraze

Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne TISSAGE LARROUSSE Coarraze dimanche 28 juin 2026.

Lieu : TISSAGE LARROUSSE

Adresse : 19 Rue Louis Barthou

Ville : 64800 Coarraze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Coarraze

Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Visites commentées de l’atelier dont toutes les machines sont inscrites aux Monuments Historiques, mise en fonctionnement de certaines de ces machines pour démonstration exposition de tissus.   .

TISSAGE LARROUSSE 19 Rue Louis Barthou Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 08 62  ttptextiles64@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et de la Gascogne Coarraze a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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