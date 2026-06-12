Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 27 juin 2026.

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Moulin du Petit-Gohard 7 Chemin des Moulins Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Depuis plus de 600 ans, la roue de ce moulin restauré par Vincent Houllière, tourne sans relâche.

Le moulin est situé sur une dérivation de l’Erve en contrebas de la cité médiévale. Rappelons ici que de nombreux moulins étaient installés sur la rivière à cet endroit.

Le bâtiment tel que nous le connaissons en l’état, a été construit au début du XVIII ème siècle, comme moulin à papier. Ce fut le dernier moulin à papier à fonctionner jusqu’en 1846.

Durant le week-end, exposition de peintures et de vitraux de Maryvonne (peintre, sculptrice) et Patrick (vitrailliste) Schraauwers .

Entrée libre. .

Moulin du Petit-Gohard 7 Chemin des Moulins Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 60 12 31 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons