Journées du Patrimoine de Pays Les Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine vendredi 26 juin 2026.

Meslay-du-Maine

Journées du Patrimoine de Pays Les Arcis

Les Arcis Jardin du Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 13:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-28

Dans le cadre des Journes de Patrimoine de Pays, les Arcis vous propose des visites guidées et des animations !

Journées du Patrimoine de Pays: vendredi 26 et dimanche 28 juin, 13h-19h, fermeture exceptionnelle le samedi 27 juin.

Des tours et détours riches en grandes et petites histoires…

Du donjon, symbole de puissance militaire, qui abrita la charmante Madame de Montesson, au colombier, symbole de puissance terrienne, qui fut transformé en … maison médicale …

Explications sur l’architecture, visite guidée des intérieurs ; Si le mécanisme pour les oiseaux du colombier a été totalement supprimé, la salle voutée du donjon et la pièce du premier étage sont en cours de réaménagement. Visites à 15h et 16h30

Animation: réalisation d’une mosaïque de papier par les enfants (avec parent(s)) dessine ta tour, ou ton labyrinthe ! à 14h30, 15h30 et 17h

les enfants s’installent avec leurs parents pour réaliser avec des papiers colorés fournis une mosaïque représentant une tour imaginaire: ils emmèneront leur œuvre lors de leur départ;

les familles pourront faire la visite du site et les parcours ludiques (avec Robin du Bocage, délivre le Seigneur des Arcis, ou bien: deviens Chevalier de Dame Nature! parcours ou se mêlent biodiversité et qualités de la chevalerie)

Promenades dans les jardins, tours et détours dans le petit labyrinthe de notre île, et autour des broderies de buis du jardin d’agrément

Exposition de sculptures dans l’orangerie et deux granges restaurées (charpente de type Philibert Delorme).

Parcours ludiques pour les familles .

Les Arcis Jardin du Château des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Regional Heritage Days, Les Arcis is offering guided tours and activities!

L’événement Journées du Patrimoine de Pays Les Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-15 par SUD MAYENNE