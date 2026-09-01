Informations pratiques

Delle

Journées du Patrimoine Delle 2026

1 place Mitterrand Delle Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au programme

Samedi 19 septembre | 14h30 17h30

Visite de l’orgue de l’église Saint-Léger, avec une présentation de l’instrument par Yves Lhoumeau, organiste.

Dimanche 20 septembre | 9h 17h

Bourse philatélique organisée par l’association philatéliste, à la Halle des 5 Fontaines.

Dimanche 20 septembre | 14h 17h

Visites guidées de la mairie et des services techniques.

Rendez-vous au 1 place François Mitterrand. .

1 place Mitterrand Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 66 66 mairie@delle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Delle 2026

L’événement Journées du Patrimoine Delle 2026 Delle a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)