Journées du Patrimoine Delle 2026 Delle
samedi 19 septembre 2026 · Delle
Informations pratiques
Delle
Journées du Patrimoine Delle 2026
1 place Mitterrand Delle Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au programme
Samedi 19 septembre | 14h30 17h30
Visite de l’orgue de l’église Saint-Léger, avec une présentation de l’instrument par Yves Lhoumeau, organiste.
Dimanche 20 septembre | 9h 17h
Bourse philatélique organisée par l’association philatéliste, à la Halle des 5 Fontaines.
Dimanche 20 septembre | 14h 17h
Visites guidées de la mairie et des services techniques.
Rendez-vous au 1 place François Mitterrand. .
1 place Mitterrand Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 66 66 mairie@delle.fr
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English : Journées du Patrimoine Delle 2026
L’événement Journées du Patrimoine Delle 2026 Delle a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)