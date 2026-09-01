UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Delle

Journées du Patrimoine Delle 2026 Delle

samedi 19 septembre 2026 · Delle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1 place Mitterrand
Ville
90100 Delle
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Delle

Journées du Patrimoine Delle 2026

1 place Mitterrand Delle Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Au programme

Samedi 19 septembre | 14h30 17h30
Visite de l’orgue de l’église Saint-Léger, avec une présentation de l’instrument par Yves Lhoumeau, organiste.

Dimanche 20 septembre | 9h 17h
Bourse philatélique organisée par l’association philatéliste, à la Halle des 5 Fontaines.

Dimanche 20 septembre | 14h 17h
Visites guidées de la mairie et des services techniques.
Rendez-vous au 1 place François Mitterrand.   .

1 place Mitterrand Delle 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 36 66 66  mairie@delle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Delle 2026

L’événement Journées du Patrimoine Delle 2026 Delle a été mis à jour le 2026-08-31 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Delle (Territoire de Belfort)