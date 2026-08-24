Journées du patrimoine économique au Caviar de Neuvic Caviar de Neuvic Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Journées du patrimoine économique au Caviar de Neuvic

Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

C’est sur un domaine de 20 hectares bordé par deux rivières, l’Isle et le Vern, que Caviar de Neuvic a créé sa ferme piscicole. Elle est dédiée à l’élevage des esturgeons pour produire son fameux caviar.

Par des commentaires chargés d’humour et d’anecdotes insolites, votre guide vous expliquera comment nos méthodes d’élevage modernes respectent les poissons, les hommes et l’environnement.

Visite à 15h, réservation en ligne. Gratuit.

https://www.patrimoineeco.fr/fr/participer?slot=3/10/2026&b=15:00&e=17:00&id=51

Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 .

Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 89 57

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English : Journées du patrimoine économique au Caviar de Neuvic

L’événement Journées du patrimoine économique au Caviar de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-08-24 par Vallée de l’Isle en Périgord