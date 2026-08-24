Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic
vendredi 2 octobre 2026 · Moulin de la petite Veyssière · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière
Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:30:00
fin : 2026-10-02 12:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Visites gratuites, sans réservation, proposées toutes les 45 mn, suivies d’une dégustation offerte de nos huiles de caractère.
La fabrication d’huile sera présentée tout au long de la journée, jusqu’à 17h.
9h30-12h30 / 14h-18h, Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .
Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr
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English : Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière
L’événement Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Neuvic a été mis à jour le 2026-08-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
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