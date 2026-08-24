Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Moulin de la petite Veyssière Neuvic

samedi 3 octobre 2026 · Moulin de la petite Veyssière · Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Visites gratuites, sans réservation, proposées toutes les 45 mn, suivies d’une dégustation offerte de nos huiles de caractère.

La fabrication d’huile sera présentée tout au long de la journée, jusqu’à 17h.

14h-18h, Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07 .

Moulin de la petite Veyssière 819 route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr

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English : Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière

L’événement Journées du Patrimoine économique visite du Moulin de la Veyssière Neuvic a été mis à jour le 2026-08-24 par Vallée de l’Isle en Périgord