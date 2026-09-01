UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfort-le-Gesnois

Journées du patrimoine Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois

samedi 19 septembre 2026 · Montfort-le-Gesnois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Espace du Pont Romain
Ville
72450 Montfort-le-Gesnois
Département
Sarthe
Tarif

Montfort-le-Gesnois

Journées du patrimoine Espace du Pont Romain

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition et diffusion d’un film sur le moulin (situé en face), et sur le système hydraulique alimentant le château. Présentation par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, samedi de 14h à 18h. Accès PMR   .

Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 06 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Montfort-le-Gesnois (Sarthe)