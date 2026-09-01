Journées du patrimoine Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois
samedi 19 septembre 2026 · Montfort-le-Gesnois
Informations pratiques
Montfort-le-Gesnois
Journées du patrimoine Espace du Pont Romain
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition et diffusion d’un film sur le moulin (situé en face), et sur le système hydraulique alimentant le château. Présentation par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, samedi de 14h à 18h. Accès PMR .
Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 06 06
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English :
L’événement Journées du patrimoine Espace du Pont Romain Montfort-le-Gesnois a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois