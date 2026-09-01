Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Rue Monseigneur Sibour · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud
Rue Monseigneur Sibour EPIC Saveurs et Patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Véronique Arnaud, artiste locale, s’empare de l’espace d’exposition temporaire du musée en nous présentant ses huiles sur toile oniriques autour du thème de la métamorphose.
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Rue Monseigneur Sibour EPIC Saveurs et Patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr
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English :
Véronique Arnaud, a local artist, takes over the museum’s temporary exhibition space to present her dreamlike oil-on-canvas paintings centered on the theme of metamorphosis.
L’événement Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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