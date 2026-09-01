Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud

Rue Monseigneur Sibour EPIC Saveurs et Patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Véronique Arnaud, artiste locale, s’empare de l’espace d’exposition temporaire du musée en nous présentant ses huiles sur toile oniriques autour du thème de la métamorphose.

.

Rue Monseigneur Sibour EPIC Saveurs et Patrimoine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Véronique Arnaud, a local artist, takes over the museum’s temporary exhibition space to present her dreamlike oil-on-canvas paintings centered on the theme of metamorphosis.

L’événement Journées du patrimoine expo de Véronique Arnaud Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence