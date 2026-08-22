Journées du Patrimoine Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden
Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tout public
Dès 14h00, découvrez une exposition d’art brut en présence de l’artiste Didier Van der Heyden. En partenariat avec l’association d’Art Brut Les Inouïs Curieux. .
Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Exposition d’art brut de l’artiste Didier Van der Heyden Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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