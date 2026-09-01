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AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du patrimoine exposition de patchwork Saint-Paul-Trois-Châteaux

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1 Rue Blanche Gamond
Ville
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Département
Drôme
Tarif

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du patrimoine exposition de patchwork

1 Rue Blanche Gamond Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Exposition de patchwork sur la création du monde et l’eau vive par l’Association culturelle et d’entraide protestante.
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1 Rue Blanche Gamond Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@musat.fr

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English :

Patchwork exhibition on The Creation of the World and Living Water by the Protestant Cultural and Mutual Aid Association.

L’événement Journées du patrimoine exposition de patchwork Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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