Journées du patrimoine exposition de patchwork Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du patrimoine exposition de patchwork
1 Rue Blanche Gamond Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition de patchwork sur la création du monde et l’eau vive par l’Association culturelle et d’entraide protestante.
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1 Rue Blanche Gamond Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@musat.fr
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English :
Patchwork exhibition on The Creation of the World and Living Water by the Protestant Cultural and Mutual Aid Association.
L’événement Journées du patrimoine exposition de patchwork Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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