Journées du patrimoine Exposition de photos de Saint-Pal au début du XXème siècle Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Chalencon

Journées du patrimoine Exposition de photos de Saint-Pal au début du XXème siècle

Place Bertrand de Chalencon Dans une salle du château Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Amis de St-Pal proposent de découvrir une exposition de photos dans une salle du Château de St-Pal de Chalencon sur le thème de

Saint-Pal au début du XXème siècle

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Place Bertrand de Chalencon Dans une salle du château Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The Friends of St-Pal invite you to explore a photo exhibition in a room at the Château de St-Pal de Chalencon on the theme of:

Saint-Pal in the Early 20th Century

L’événement Journées du patrimoine Exposition de photos de Saint-Pal au début du XXème siècle Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron