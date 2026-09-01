Journées du Patrimoine Saint-Pal sous Louis Philippe centre historique Saint-Pal-de-Chalencon

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Chalencon

Journées du Patrimoine Saint-Pal sous Louis Philippe

centre historique Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Amis de Saint Pal proposent une visite commentée du bourg, ses maisons et ses habitants en 1843.

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centre historique Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

The Friends of Saint Pal offer a guided tour of the village, its houses, and its residents in 1843.

L’événement Journées du Patrimoine Saint-Pal sous Louis Philippe Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron