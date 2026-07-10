Informations pratiques

Saint-Georges-sur-Loire

Journées du Patrimoine Film documentaire La Loire, un fleuve pas si tranquille

3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Film documentaire La Loire, un fleuve pas si tranquille

Film documentaire de Jacques Tusseau et Alain Cadic. Les habitants de la vallée de Saint-Georges se souviennent des grandes crues de la Loire et de l’impact de la proximité du fleuve sur leur vie. .

3 Place de l’Hôtel de ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 87 communication@saint-georges-sur-loire.fr

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English :

Documentary Film: The Loire, a River That’s Not So Tranquil

L’événement Journées du Patrimoine Film documentaire La Loire, un fleuve pas si tranquille Saint-Georges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages