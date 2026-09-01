Journées du Patrimoine Foyer (ancienne chapelle) et parc Foyer d’Ambazac Ambazac
dimanche 20 septembre 2026 · Foyer d'Ambazac · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Journées du Patrimoine Foyer (ancienne chapelle) et parc
Foyer d’Ambazac 25 Avenue de Soufflenheim Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Foyer pour Adultes Handicapés d’Ambazac propose une visite du bâtiment principal, ancienne chapelle, et de son parc ! La visite est préparée et assurée par les personnes accueillies et leurs accompagnateurs. Le Foyer d’Accueil pour Adultes Handicapés d’Ambazac accueille des personnes adultes en situation de handicap. En lien avec le foyer d’Ambazac, celui de Neuvic-Entier ouvre les portes de son château pour une visite sur inscription. .
Foyer d’Ambazac 25 Avenue de Soufflenheim Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 31 01 contact@faah.fr
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English : Journées du Patrimoine Foyer (ancienne chapelle) et parc
L’événement Journées du Patrimoine Foyer (ancienne chapelle) et parc Ambazac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Monts du Limousin
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