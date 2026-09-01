AGENDA · Joué-lès-Tours
Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours
vendredi 18 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Journées du Patrimoine
37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
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37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 37
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