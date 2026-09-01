UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Joué-lès-Tours

Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours

vendredi 18 septembre 2026 · Joué-lès-Tours

Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
37301 Place François Mitterrand
Ville
37300 Joué-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Joué-lès-Tours

Journées du Patrimoine

37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

  .

37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 37

À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)