Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Journées du Patrimoine

37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

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37301 Place François Mitterrand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 37