Journées du patrimoine mairie La Ferté Macé samedi 19 septembre 2026.

La Ferté Macé

Journées du patrimoine

mairie Place de la République La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la bibliothèque Contades, située à la mairie, ouvre exceptionnellement ses portes. Elle est le fruit du legs de Gérard de Contades (1844-1899), érudit voyageur, artiste et collectionneur passionné de livres.

Tout public Accès libre

Mairie de La Ferté-Macé .

mairie Place de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-25 par Flers agglo