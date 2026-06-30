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Journées du patrimoine mairie La Ferté Macé

Journées du patrimoine mairie La Ferté Macé samedi 19 septembre 2026.

Lieu
mairie
Adresse
Place de la République
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

La Ferté Macé

Journées du patrimoine

mairie Place de la République La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la bibliothèque Contades, située à la mairie, ouvre exceptionnellement ses portes. Elle est le fruit du legs de Gérard de Contades (1844-1899), érudit voyageur, artiste et collectionneur passionné de livres.

Tout public Accès libre
Mairie de La Ferté-Macé   .

mairie Place de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-25 par Flers agglo

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