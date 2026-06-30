Journées du patrimoine mairie La Ferté Macé
Journées du patrimoine mairie La Ferté Macé samedi 19 septembre 2026.
La Ferté Macé
Journées du patrimoine
mairie Place de la République La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la bibliothèque Contades, située à la mairie, ouvre exceptionnellement ses portes. Elle est le fruit du legs de Gérard de Contades (1844-1899), érudit voyageur, artiste et collectionneur passionné de livres.
Tout public Accès libre
Mairie de La Ferté-Macé .
mairie Place de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-25 par Flers agglo
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