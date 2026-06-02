La Ferté Macé

Les RDV de l’été Spectacle Mission Président Cie DBK spectacle ludique, joyeux et collaboratif 1h

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans Mission Président, Emmanuel Lamentin, responsable du secteur Filières et Reconversion au sein de l’association Cap Avenir, vous propose aujourd’hui de découvrir la profession de Président de la République Française.

En s’inspirant de l’univers des jeux de sociétés et plus précisément du jeu de l’oie, il a concocté une multitude d’épreuves pour vulgariser les fonctions, les enjeux, les difficultés, mais aussi les joies de ce beau métier de Président de la République française.

A vous de jouer ! .

Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les RDV de l’été Spectacle Mission Président Cie DBK spectacle ludique, joyeux et collaboratif 1h

L’événement Les RDV de l’été Spectacle Mission Président Cie DBK spectacle ludique, joyeux et collaboratif 1h La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo