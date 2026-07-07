Journées du patrimoine La Grande Histoire du château Rue du Château Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Journées du patrimoine La Grande Histoire du château

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Montbéliard Wurtemberg propose plusieurs animations pour découvrir son histoire en autonomie, en famille ou entre amis.

– Parcours historique en visite libre

Parcourez le circuit historique du musée et laissez-vous guider par les grandes figures de l’histoire du comté de Montbéliard, telles qu’Henriette de Montbéliard, Frédéric Ier ou Sophie-Dorothée de Wurtemberg. Une visite immersive pour découvrir les collections patrimoniales du château.

Gratuit

Réservation en ligne obligatoire

– Parcours enfants

Les plus jeunes pourront découvrir le château grâce à un parcours ludique en 10 étapes. Jeux d’observation, énigmes et découvertes d’objets insolites rythment cette visite spécialement conçue pour les familles.

Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique

– Le petit coin de l’atelier

Une animation destinée aux familles et aux enfants dès 4 ans avec des jeux, objets mystères, activités graphiques et défis d’observation.

Animé par Pauline Jean, médiatrice culturelle.

Samedi de 13h30 à 17h

Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique

– Parcours d’énigmes Un vol presque parfait… ?

Glissez-vous dans la peau d’une équipe de cambrioleurs chargée de dérober une œuvre fraîchement installée au château. En résolvant les énigmes disséminées tout au long du parcours, collectez les indices et menez votre mission à bien… sans vous faire démasquer.

Cette enquête est à vivre seul, en famille ou entre amis.

Livret gratuit à retirer à l’accueil

Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English : Journées du patrimoine La Grande Histoire du château

L’événement Journées du patrimoine La Grande Histoire du château Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD