Journées du Patrimoine La grange aux moines Le Coudier Ambazac

Informations pratiques

Ambazac

Journées du Patrimoine La grange aux moines

Le Coudier La Grange aux Moines Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Grange aux Moines ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites guidées gratuites sont proposées au début de chaque heure. Au détour d’une promenade dans les monts d’Ambazac, venez découvrir l’histoire de cette grange et admirer sa remarquable charpente. .

Le Coudier La Grange aux Moines Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 69 94 81 lagrangeauxmoines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine La grange aux moines

L’événement Journées du Patrimoine La grange aux moines Ambazac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Monts du Limousin