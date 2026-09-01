Journées du Patrimoine La grange aux moines Le Coudier Ambazac
samedi 19 septembre 2026 · Le Coudier · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Journées du Patrimoine La grange aux moines
Le Coudier La Grange aux Moines Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Grange aux Moines ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites guidées gratuites sont proposées au début de chaque heure. Au détour d’une promenade dans les monts d’Ambazac, venez découvrir l’histoire de cette grange et admirer sa remarquable charpente. .
Le Coudier La Grange aux Moines Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 69 94 81 lagrangeauxmoines@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine La grange aux moines
L’événement Journées du Patrimoine La grange aux moines Ambazac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Monts du Limousin
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