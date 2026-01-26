Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île
Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 19 septembre 2026.
Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon
Parking de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Migration à la Pointe de l’Aiguillon
Découvrez à l’occasion des journées du patrimoine la migration des passereaux (hirondelles, bergeronettes …) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon.
.
Parking de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Migration at the Pointe de l’Aiguillon
L’événement Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud