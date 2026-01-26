Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île

Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon

Parking de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

2026-09-19

Migration à la Pointe de l’Aiguillon

Découvrez à l’occasion des journées du patrimoine la migration des passereaux (hirondelles, bergeronettes …) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon.

Parking de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Migration at the Pointe de l’Aiguillon

