Journées du Patrimoine Musée Yves Rocher Maison Yves Rocher La Gacilly
samedi 19 septembre 2026 · Maison Yves Rocher · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Journées du Patrimoine Musée Yves Rocher
Maison Yves Rocher Le Bout du Pont La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée Yves Rocher vous ouvre ses portes gratuitement.
Venez découvrir la Maison Yves Rocher ! Au cœur du village de La Gacilly, berceau d’Yves Rocher, vivez une expérience exceptionnelle et immersive. À travers un parcours scénographique de 5 salles multisensorielles, explorez à 360° pendant 45 minutes, l’histoire et la vision de Monsieur Yves Rocher, la force de vie du végétal et l’univers d’une marque unique et engagée.
Départ des séances toutes les 15mn avec 20 personnes maximum par séance. .
Maison Yves Rocher Le Bout du Pont La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 37 36
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Musée Yves Rocher La Gacilly a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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